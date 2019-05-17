ترامب: السياسة الأميركية تربك إيران

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن السياسة التي تنتهجها إدارته تسببت في إرباك إيران.

وقال على "توتير"، "على الأقل، إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمراً جيداً".

وشن ترامب هجوماً حاداً على وسائل الإعلام بسبب ما سماه "التغطية الخاطئة وغير الدقيقة لإيران".

ولكن من وجهه نظره فإنّ التغطية كان لها أثر إيجابي واحد.

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وأمرت إدارة ترامب بنشر حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" في المنطقة الأسبوع الماضي بسبب تهديدات مصدرها إيران.

كذلك، أمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود "تهديد وشيك" تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

والخميس، قال ترامب رداً على سؤال ما إذا كانت الحرب ستندلع مع إيران، "لا آمل في ذلك".

وقال شركاء الولايات المتحدة في العراق الأسبوع الفائت إنّ مستوى التهديد لم يرتفع في شكل كبير أخيراً، فيما طالب نواب في الكونجرس بالاطلاع على المعلومات التي تستند إليها إدارة ترامب ودفعتها إلى تصعيد التوتر مع طهران.