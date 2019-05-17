15 قتيلاً باشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة "الشباب" الإرهابية

قتل 15 شخصاً خلال اشتباكات بين القوات المسلحة الصومالية وعناصر من حركة "الشباب" الإرهابية، بحسب ما أعلنه مسؤولون صوماليون اليوم الجمعة.

وقال القائد العسكري جمال حسن إن القتال في منطقة "جدو" بالقرب من الحدود الكينية خلف 10 قتلى من المسلحين الإرهابيين وخمسة من الجنود.

وأضاف أن الاشتباكات بدأت عندما هاجمت قوات الجيش الصومالي قاعدة لحركة "الشباب" بالقرب من مدينة غربهاري ليلة الخميس وانتهت صباح اليوم الجمعة. وقال حسن "لقد قتلنا 10 من الإرهابيين في المعركة".

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وعادة ما تشن حركة الشباب، وهي الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات في القرى القريبة من الحدود الكينية، مستهدفة القوات الصومالية والقوات الكينية.

كما تنفذ الحركة اعتداءاتن إرهابية وتفجيرات بسيارات مفخخة ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش في الصومال.