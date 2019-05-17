كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سوريا تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مصدر أمني سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت مساء اليوم، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وبحسب ما نقلت "سانا"، فإن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل.
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.
وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.
ولم ترد أنباء حول وقوع ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن.