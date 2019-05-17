كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: غارات على مواقع إيرانية بمنطقة الكسوة جنوب غربي دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر إسرائيلية، أن هناك عملية "نوعية" بالغازات تستهدف مواقع إيرانية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الجمعة، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.

وبحسب ما نقلت "سانا"، فإن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل.

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وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.

وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.

ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.