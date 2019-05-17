البيضاء.. حجز وإتلاف 56 ألف كلغ من المواد الغذائية الفاسدة خلال 10 أيام الأولى من رمضان

خلال الفترة الممتدة من فاتح رمضان إلى العاشر منه، تمكنت مصالح المراقبة بمديرية جهة الدار البيضاء سطات، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحجز وإتلاف 56 ألفا و249 كيلوغرام من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وذكر بلاغ للمديرية الجهوية، أن هذه الكمية شملت، 18 ألفا و125 كلغ من منتجات الحلويات والبسكويت، و14 ألفا و927 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، و11 ألفا و409 كلغ من الأسماك.

كما شملت هذه الكمية، 4083 كلغ من المعلبات النباتية، و3604 كلغ من الحليب ومشتقاته، و2609 كلغ من الفواكه الجافة، و718 كلغ من منتجات الطحين، و428 كلغ من الزيوت الغذائية، و18 كلغ من العسل، و383 وحدة من بيض الاستهلاك، و328 كلغ (مواد غذائية أخرى).

وتمت عملية الحجز والإتلاف، في إطار المراقبة التي تتم بشكل يومي، يضيف البلاغ، ضمن خرجات مفتشي مصالح المراقبة أو في إطار لجن مختلطة محلية وإقليمية مع القيام في الوقت ذاته بتدخلات تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية ونقط البيع وصلت إلى 2292 تدخلا تحسيسيا خلال هذه المدة.

وفي الشق المتعلق بالمراقبة عند الاستيراد، همت العملية 60 ألف و127 طنا من المواد الغذائية بمختلف أنواعها (1235 ملف استيراد)، وتم إرجاع 28,3 طنا منها، وأخذت 65 عينة وجهت للمختبر قصد القيام بالتحاليل اللازمة.