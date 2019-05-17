تلميذة تتهم ناظر ثانوية فرنسية بالتحرش وبعثة من السفارة الفرنسية تصل إلى مراكش

تعيش ثانوية”Victor Hugo” ، التابعة للبعثة الفرنسية في مدينة مراكش، أسبوعا ساخنا، بسبب احتجاجات التلاميذ، عقب تداول رسالة لإحدى تلميذات المؤسسة، تتهم فيها الناظر بالتحرش بها.

وكشفت جمعية آباء تلاميذ المؤسسة أن بعثة من المجلس الثقافي، التابع للسفارة الفرنسية في الرباط، ينتظر أن تحل في المؤسسة، اليوم الجمعة، للقاء التلاميذ الغاضبين، وممثلين عن جمعية آباء التلاميذ، والمدرسين، لمحاولة إيجاد منفذ ينهي الأزمة.

وفي ظل تعثر الدراسة، خلال الأيام القليلة الماضية، ناشد الآباء التلاميذ العودة إلى فصولهم، ومحاولة تهدئة الأجواء داخل الثانوية لفتح الباب أمام مساعي الحوار، وانتظار نتائج اللقاء، الذي ينتظر أن يقف عليه وفد سفارة فرنسا في الرباط.

واعتبرت الجمعية أنه على الرغم من وجود اتهامات لناظر المؤسسة بالتحرش، إلا أنه من المستحيل الجزم بصحتها، مؤكدة أن المسؤول، الذي وجهت إليه الاتهامات نفاها.

وكانت رسالة نسبت إلى إحدى التلميذات في المؤسسة، وجهت اتهامات إلى الناظر بالحديث معها بطريقة غير لائقة، وأكدت للآباء أنه “غير قادر على التحكم في يديه” في علاقته مع التلميذات.