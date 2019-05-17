طنجة.. رجال الحموشي يوقفون  3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لداعش

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل الجهوية التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الجمعة، من اعتقال 3 أشخاص بمنطقة بني مكادة من بينهم قاصر لا يتجاوز 17 سنة، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الموقوفين الثلاثة كانوا يعتزمون مغادرة المغرب بطريقة سرية في اتجاه إحدى البؤر المتوترة في دول الساحل الإفريقي لتلقي تدريبات عسكرية على يد قادة التنظيم الإرهابي.

ورجحت المعطيات ذاتها، أن يكون للموقوفين نية لتنفيذ هجمات إرهابية، مباشرة بعد تلقينهم لمهارات حمل السلاح.