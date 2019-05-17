سانا: دوي انفجارات في دمشق وإطلاق الدفاعات الجوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوّت أصوات انفجار في العاصمة السوريّة، دمشق، مساء الجمعة، بينما أطلقت الدفاعات الجوية صواريخ أرض جو، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".

وبحسب الوكالة، فإن الصواريخ وجّهت "ضد أهدافٍ مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة" ونجحت في إسقاط عددٍ منها، ونقلت عن مصدر عسكري في جيش النظام السوري قوله إنها قادمة من اتجاه القنيطرة.

ورجّح ناشطون أن يكون مطار دمشق هو "هدف الاستهداف الإسرائيلي" ومن غير الواضح إن كان صوت الانفجارات ناتج عن استهداف إسرائيلي أم عن أصوات المضادات.

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في حين نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسيّة أن الدفاعات السوريّة أطلقت 4 صواريخ أرض جو من قواعدها في ريف دمشق، وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة، قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

وأشار مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه تم التصدي لـ6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها، وأن "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري رفيع أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي ’إس 300’ للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".