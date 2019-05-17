انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تنتظر رداً من إيران لوقف التوتر في الخليج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 09:50 مساءً - قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لم تتلقَّ أي رد إيراني بشأن استعداد الأخيرة لعقد مفاوضات مباشرة في ظل التوتر الحاصل بين الطرفين في الخليج.

وذكر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن واشنطن في انتظار تواصل إيران، مؤكداً أنه "لم تصل منها أي رسائل تشير لاستعدادها قبول عقد محادثات مباشرة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين: "نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ودعا ترامب القيادة الإيرانية إلى إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي وسط تصاعد للتوترات بين البلدين، ممَّا عزز مخاوف نشوب صراع مسلح بينهما.

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وبسؤاله إن كانت هناك أي مؤشرات من الإيرانيين على استعدادهم للمحادثات، أجاب المسؤول: "ليس بعد. نحن ننتظر".

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب أبلغ فريق الأمن القومي ومساعديه الآخرين بأنه لا يريد أن تتحول التوترات مع طهران إلى حرب، لكنه أوضح أيضاً أنه سيحمي مصالحه في المنطقة.

ودعم مصدر آخر في إدارة ترامب تصريحات المسؤولين، قائلاً: "نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد وأن ندخل في مفاوضات مع إيران".

وفي السياق ذاته نقلت مجلة "تايم" عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) تأكيدهم عدم وجود خطة لمواجهة إيران، أو لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.

وأظهرت معلومات للمخابرات الأمريكية نشاطاً مكثفاً لإيران، يراه المسؤولون تهديداً للأهداف الأمريكية في المنطقة، وهو ما دفع واشنطن إلى نشر مقاتلاتها هناك.