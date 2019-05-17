انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 17 شرطياً أفغانياً وإصابة 11 بغارة جوية عن طريق الخطأ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 09:50 مساءً - أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 17 شرطياً على الأقل عن طريق الخطأ في غارة جوية شنتها قوات التحالف ضد عناصر طالبان.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للمقاطعة عطا الله أفغان، لوسائل الإعلام: إن "الغارة وقعت يوم الخميس بينما كانت الشرطة الأفغانية تقاتل مسلحين تابعين لحركة طالبان خارج مدينة لشكر غاه عاصمة مقاطعة هلمند".

وأضاف: إن "الغارة الجوية شنتها بعثة الدعم الحازم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد مسلحي طالبان في مقاطعة هلمند الجنوبية، لكنها قتلت ما لا يقل عن 17 شرطياً".

من جهتها قالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان اليوم: إن "بعثة (الدعم الحازم) بقيادة الولايات المتحدة نفذت الغارة الجوية بناء على طلب من الشركاء الأفغان للمساعدة في صد هجوم واسع النطاق لطالبان في منطقة (نهر السراج) ما ألحق خسائر فادحة في صفوف المتمردين".

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وأضافت الوزارة أن 11 شرطياً أصيبوا أيضاً بجروح، مشيرة إلى أنه تم اجراء تحقيق لمعرفة إن كانت الإصابات حدثت بسبب الغارة الجوية أو بسبب الاشتباكات مع طالبان.

من جهته قال المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي، في بيان اليوم (الجمعة)، إن مقاتلي طالبان هاجموا قاعدة للشرطة غرب مدينة "لشكر غاه"، حيث شنت الغارة الجوية ما أسفر عن مقتل 35 من قوات الأمن.

وأضاف أحمدي أن أربعة من كبار قادة الشرطة الأفغانية كانوا من بين القتلى.

ويأتي هجوم طالبان والغارة الجوية بعد أسابيع من انتهاء جلسات المجلس الاستشاري الأفغاني الكبير "جيرغا" التي دعا إليها الرئيس الأفغاني أشرف غني، بمطالبة طالبان بوقف فوري لإطلاق النار، لكن مسلحي الحركة رفضوا مطلب وقف إطلاق النار قائلين إن الهجمات ستستمر خلال شهر رمضان.