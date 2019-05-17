مقتل 13 قرويا في هجوم لبوكو حرام في تشاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل 13 من سكان قرية في شرق تشاد الخميس في هجوم لمسلحين من تنظيم بوكو حرام المتطرف الذي يزداد نشاطه في المنطقة، وفق ما افادت السلطات المحلية الجمعة.

وهاجم المسلحون المتطرفون قرية سيلية الواقعة على بعد اربعين كلم من مدينة بول كبرى مدن منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سويبيبي الامين العام لمنطقة بحيرة تشاد "وقع الهجوم في الساعة السادسة صباحا. وقتل عناصر بوكو حرام أربعة اشخاص هم مختار القرية وأسرته وأحرقوا قسما من القرية قبل قتل تسعة أشخاص آخرين قبل رحيلهم".

وأضاف ان الجيش لم يسعفه الوقت للتدخل موضحا انه تم ذبح اثنين من الضحايا.

وتابع "أن عناصر بوكو حرام يتحركون عادة ليلا لتحديد الاهداف. وفي هذه الحال فاجأوا في وقت مبكر جدا القرويين خلال النوم واثناء شهر رمضان".

واورد "تواصل قواتنا المسلحة عملية التمشيط في المنطقة ونعزز حضور قواتنا فيها".

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وكان تمرد بوكو حرام بدأ في 2009 في شمال شرق نيجيريا وخلف النزاع أكثر من 27 الف قتيل و1,8 مليون نازح في هذا البلد.

وباتت الحركة تنشط أيضا في النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة لنيجيريا.

وأحصيت سبعة هجمات على الاقل للتنظيم المتطرف في تشاد منذ بداية 2019.

وفي شمال شرق نيجيريا، قتل 14 مدنيا الخميس في هجمات للجماعة الجهادية على قرى، بحسب مسؤولين.

ووقعت الهجمات في ولايتي بورنو واداماوا.