سفارة المملكة في تركيا تحذر السعوديين من محتالي العقارات

دعت سفارة المملكة لدى أنقرة المواطنین ممن لدیھم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبین في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونیة الواجب اتباعھا، ولمعرفة مصداقیة الشركات العاملة في القطاع العقاري، وذلك لحفظ حقوق المواطنین وحمایتھم.

وقالت السفارة في بیان لھا عبر حسابھا في تویتر الیوم: “ورد للسفارة الكثر من شكاوى المواطنین المستثمرین واستفساراتھم حول المشاكل التي تواجھھم في مجال العقار في جمھوریة تركیا، كعدم حصولھم على سند التملیك (التابو) أو الحصول على سندات تملیك مقیدة برھن عقاري، بالإضافة إلى منعھم من دخول مساكنھم رغم دفعھم كامل قیمة العقار وتھدیدھم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسلیمھم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق علیھا في العقود المبرمة بین الطرفین (المواطن والشركات العقاری)”.