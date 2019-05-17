سياسي خليجي: السعودية عازمة على تجفيف السياحة في تركيا

علق سياسيون خليجيون على قرار المملكة في موضوع تحذير رعاياها من أي مشاكل في العقار يواجهونه في تركيا.
وذكر الاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله أن :" أول تحذير رسمي سعودي وليس آخر تحذير وهو تحذير محق.
وأضاف:" فمن يتابع الاعلام السعودي يرى ان السعودية تسعى لتجفيف السياحة والاستثمار السعودي في تركيا التي لم تعد آمنه للسعوديين والخليجيين.
وأوضح أن هناك مؤشرات لارتفاع العداء للعرب خاصة جماعة الاخوان المكروهين من الشعب التركي بسبب دعمهم لأردوغان.
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