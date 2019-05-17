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سفارة السعودية تحذر مواطنيها من مشاكل العقار في تركيا

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أطلقت السفارة اليوم الجمعة تحذيرا للمواطنين السعوديين من مشاكل العقار في تركيا.

وذكرت السفارة في بيان لها أنها تحذر السعوديين من مشاكر العقار في تركيا وتوصي المواطنين ممن لديهم مشاكل التواصل معها.

وأوضحت أنه يتحتم على المواطنين التواصل مع السفارة حتى يتم حفظ حقوقهم وحمايتهم.

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