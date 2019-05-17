مسؤول أمريكي ينفي وجود تواصل مع إيران للدخول في مباحثات

أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي رسائل من إيران تشير لاستعدادها قبول مقترحات ترامب بعقد محادثات مباشرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث نفيه وجود تواصل رسمي بين واشنطن والنظام الإيراني للدخول في مباحثات ثنائية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.

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وكانت "رويترز" ذكرت أمس الخميس أن ناقلة تحمل زيت وقود إيرانيا أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيراني" لكنه رفض التعليق على التقرير.

ومؤخرا رصدت وزارة الخارجية الأمريكية نتائج حملة "الضغط الاقتصادي القصوى على إيران" تزامنا مع الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

ونشر حساب الخارجية الأمريكي الرسمي على موقع تويتر أرقاما مفصلة تكشف عن نتائج العقوبات التي أعيد فرضها على إيران.