قالت الداخلية التونسية اليوم الجمعة إنها تمكنت من احباط عملية ارهابية خطط لتنفيذها خلال شهر رمضان، والكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة، بولاية القصرين.
وذكرت الوزارة بيانا جاء فيه: "أنّه تم الكشف عن المخطط بناء على معلومات استخباراتية، مفادها تخطيط عناصر ما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بالمغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".
وتابع البيان: "تم خلال العملية نفسها العثور على 11 لغما أرضيا مُعدا لاستهداف العربات والأشخاص، و6 بطاريات، وجهاز تحكم للتفجير عن بعد، وكمية هامة من مادة الأمونتير، وأكثر من 30 كيلوجراما من المتفجرات، و33 صاعقا، وسلاحا ناريا من نوع مغنوم، وجهازا لاسلكيا".
وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي بالمغرب متورط في عديد العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس منذ 2011.
والأسبوع الماضي، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين يتبعون ما يسمى بكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمنطقة سيدي علي بن عون، من محافظة سيدي بوزيد (وسط).
ومطلع مايو الجاري، أعلنت الدّاخليّة إحباط عمليات إرهابية كان يجرى التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارا لعمليات أمنية في القصرين.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن عن إحباط عمليات إرهابية في رمضان وتعثر على مخازن متفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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