شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إرباك السياسة الأمريكية لإيران «أمر جيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن) وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، إرباك السياسة الأمريكية لإيران بـ«أمر جيد». Advertisements وشن ترمب على تويتر هجوما على وسائل الإعلام بسبب ما وصفه بـ«التغطية الخاطئة وغير الدقيقة لإيران». وقال «على الأقل إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمرا جيدا». وأمرت إدارة ترمب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي بذريعة تهديدات مصدرها إيران.



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