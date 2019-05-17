شكرا لقرائتكم غارات جوية قرب دمشق.. ودفاعات النظام تتصدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر لقناة "العربية" عن أنباء لغارات جوية قرب العاصمة السورية، دمشق، ليل الجمعة. وقال إعلام النظام السوري إن الدفاعات الأرضية تتصدى لغارات، وإنها استهدفت أجساما مضيئة وأسقطت عددا منها. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "سبوتينك" الروسية عن دوي انفجار سُمع في كافة أرجاء دمشق. وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الخبر مشيرة إلى وقوع عدة انفجارات بالقرب من العاصمة.

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