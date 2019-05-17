سياسي أميركي يفاجئ الرئيس بـ"جوارب ترامب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب تقبل المزحة بصدر رحب

وارتدى بيلي نونجيسر، وهو سياسي جمهوري من ولاية لويزيانا، جوارب تحمل صور ترامب، ويخرج منها خيطان ذات لون أصفر تشبه الشعر المميز للرئيس الأميركي.

واستقبل نونجيسر الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز، حيث ألقى ترامب خطابا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

إلا أن خطاب ترامب في الولاية لم يحظ بتلك الأهمية التي أثارها فعل السياسي الجمهوري، الذي التقط له الكاميرات صورة وهو يرفع سرواله ليري الرئيس جوربه.

وما كان من ترامب إلا أن صافح الرجل وهو يبتسم ويشير بسبابة يده اليسرى على الجورب، وتداول كثيرون الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.