أفادت مجلة "تايم" الأميركية بأن "مسؤولين في ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" يؤكدون عدم وجود خطة لمواجهة ​إيران​ وأنه لا خطط لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج". وكانت شبكة "CNN" الأميركية قد نشرت ظهر اليوم فيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مدخل البيت الأبيض، وقد سأله أحد المراسلين: "هل سنخوض حربا مع إيران؟"، فرد ترامب قائلا: "لا أتمنى ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلة تايم الاميركية: مسؤولون في البنتاغون يؤكدون عدم وجود خطة لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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