الجولاني: بإمكان بعض الفصائل الموجودة بدرع الفرات فتح جبهات قتال مع القوات السورية

دعا قائد ​هيئة تحرير الشام​ "​جبهة النصرة​" ​أبو محمد الجولاني​، الفصائل السورية إلى "فتح جبهات قتال مع قوات ​الحكومة السورية​"، مشيراً إلى أن "بعض الفصائل الموجودة في ​درع الفرات​ والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً".

ولفت إلى أنه "لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب في صالحنا".