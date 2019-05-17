دعا قائد هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني، الفصائل السورية إلى "فتح جبهات قتال مع قوات الحكومة السورية"، مشيراً إلى أن "بعض الفصائل الموجودة في درع الفرات والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً".
ولفت إلى أنه "لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب في صالحنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجولاني: بإمكان بعض الفصائل الموجودة بدرع الفرات فتح جبهات قتال مع القوات السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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