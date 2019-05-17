استنكرت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" "ما صدر على لسان رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في الفيديو المسرب له والذي تناول فيه رجل الاستقلال الثاني مثلث الرحمات الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بطريقة أقل ما توصف بالحقارة متناسياً الموقع الروحي والوطني للبطريرك ومتغاضياً عن حرمة الموت واحترامه"، مدينةً "طريقة تعاطي الحاضرين أكرم عرابي، حسن فقيه، أنطون أنطون، بطرس سعادة وعلي الموسوي من إستهزاء ورضى عما سمعوه".
وفي بيان لها، طالت المصلحة من النقيب الأسمر بـ"الإعتذار العلني عما تفوه به وبتقديم إستقالته من رئاسة الاتحاد العمالي العام مع الأعضاء الحاضرين" كما طالبت القضاء بـ"التحرك الفوري وإجراء المقتضى بعد التعرض لرمز وطني وليس فقط مسيحي".
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر قد أشار إلى ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتداول كلاما منسوبا لي حول البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، انني انفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهو لا يمت الى الحقيقة بصلة"، مؤكدا اننا "نكن للبطريرك الراحل كل التقدير والمحبة لدوره الوطني والروحي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة النقابات بالقوات طالبت الاسمر بالاعتذار والاستقالة بعد تعرضه للبطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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