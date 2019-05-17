مصادر بادارة ترامب لرويترز: نعتقد أنه علينا أن نخفض التصعيد وأن ندخل بمفاوضات مع إيران

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مصدر في إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أننا نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد وأن ندخل في مفاوضات مع ​إيران​".

وكانت مجلة "تايم" الأميركية أفادت بأن "مسؤولين في ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" يؤكدون عدم وجود خطة لمواجهة إيران وأنه لا خطط لنشر قوات على نطاق واسع في ​الخليج​".

وكانت شبكة "CNN" الأميركية قد نشرت ظهر اليوم فيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مدخل ​البيت الأبيض​، وقد سأله أحد المراسلين: "هل سنخوض حربا مع إيران؟"، فرد ترامب قائلا: "لا أتمنى ذلك".