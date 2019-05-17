الأسمر: ما قلته عن البطريرك صفير ليس سوى زلة لسان أملك الجرأة للاعتذار عنها

لفت رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ إلى أنه "يتمّ التداول بفيديو مصوّر ينقل عنّي كلاماً قلته في معرض المزاح، وقبل بدء التصوير أثناء مؤتمر صحافي، إلا أنّ بعض المغرضين قاموا بتسريبه عمداً وإنّني أؤكد أنّني أكنّ للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ جزيل الاحترام، كما للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولجميع المقامات الروحيّة، وما قلته ليس سوى زلّة لسان أملك الجرأة للاعتذار عنها وأضع اعتذاري هذا بتصرّف البطريرك الراعي، رأس الكنيسة المارونيّة التي لي شرف الانتماء إليها".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.