قامت المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وتحديدا "جمعية النجدة الاجتماعية" و"جمعية التضامن للتنمية الإجتماعية والثقافية" و"مركز التنمية الإنسانية ألوان"، بتنظيم مهرجان جماهيري، رفعت خلاله يافطات وشعارات تؤكد على تمسك اللاجئين بحق العودة وتطالب بتطبيق قرار ١٩٤، وتندد بإستمرار الإحتلال وممارساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية".
شارك في المهرجان ممثلو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية ومدير خدمات الأونروا في مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي واللجنة الشعبية والإتحادات وحشد من أبناء وأهالي المخيم.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تحيي ذكرى النكبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.