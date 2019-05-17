المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تحيي ذكرى النكبة

قامت ​المؤسسات الأهلية​ الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ وتحديدا "جمعية ​النجدة الاجتماعية​" و"جمعية التضامن للتنمية الإجتماعية والثقافية" و"مركز التنمية الإنسانية ألوان"، بتنظيم مهرجان جماهيري، رفعت خلاله يافطات وشعارات تؤكد على تمسك ​اللاجئين​ ب​حق العودة​ وتطالب بتطبيق قرار ١٩٤، وتندد بإستمرار الإحتلال وممارساته المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية".

شارك في المهرجان ممثلو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية ومدير خدمات ​الأونروا​ في مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي واللجنة الشعبية والإتحادات وحشد من أبناء وأهالي المخيم.