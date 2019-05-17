قطاع المهن بالوطني الحر: نأسف للمستوى الذي وصل اليه الاسمر بالتطاول على صفير

اسف قطاع المهن في التيار الوطني الحر للمستوى المتدني الذي وصل اليه رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر الى حد التطاول بكل استخفاف واستهزاء على مثلث الرحمات غبطة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير وعلى قدسية المحرمات الدينية والسماوية وحرمة الموت بما يسيء الى رمز ديني وما يمثله لدى الطائفة المارونية في انطاكية وسائر المشرق.
وفي بيان له اهاب قطاع المهن بمن يدعي الدفاع عن حقوق العمال أن "يكون على المستوى المطلوب من الأخلاق والكرامة".
وفي وقت سابق اشار الاسمر إلى ان "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتداول كلاما منسوبا لي حول البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، انني انفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، وهو لا يمت الى الحقيقة بصلة"، مؤكدا اننا "نكن للبطريرك الراحل كل التقدير والمحبة لدوره الوطني والروحي".
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