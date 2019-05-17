الراعي اختتم في بكركي استقبال المعزين بوفاة صفير

اختتم ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ استقبال المعزين بوفاة البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، في ​بكركي​.

واستقبل الراعي على التوالي بعد الظهر، النائب ادغار طرابلسي، النائب اسامة سعد، النائب فريد الخازن على رأس وفد من العائلة، الوزير السابق فوزي حبيش على رأس وفد من عائلة حبيش، الوزيرة السابقة نايلة معوض، رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق نعمة الله ابي نصر، النائب السابق جواد بولس، النائب السابق الدكتور حسين يتيم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وفد من ​مجلس كنائس الشرق الاوسط​ برئاسة الامينة العامة الدكتورة ثريا شعلاني مع عمداء كليات اللاهوت في الشرق الاوسط، وفد ​منظمة التحرير الفلسطينية​ برئاسة اللواء فتحي ابو العردات، وفد ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، الصندوق التعاضدي الصحي الاجتماعي برئاسة رئيس الصندوق الاب جورج صقر، رئيس اتحاد الصناديق الصحية غسان ضو.

واستقبل ايضًا وفدًا من "التيار الوطني الحر" في كسروان الفتوح ووفد اتحاد بلديات كسروان الفتوح برئاسة رئيس الاتحاد جوان حبيش الذي قال: "اننا نفقد قيمة وطنية كبيرة كانت قد ائتمنتنا على الوطن لبنان، والبطريرك صفير عمل طيلة تحمله مسؤولياته على وحدة ولم شمل اللبنانيين بفكر ان لبنان ليس مسيحيًا ومسلمًا بل ان المسيحيين والمسلمين هم لبنان، وتمنينا ان تبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الوطني وان يعطي الله كافة المسؤولين الروحيين والمدنيين وعلى راسهم البطريرك الراعي القوة لاكمال مسيرة البطاركة العظام الذين عملوا للبنان ولشعبه".

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ومن المعزين، لجنة الانشطة والشؤون الاجتماعية في الرابطة المارونية برئاسة الدكتور فادي جرجس، جمعية دليلات لبنان برئاسة مايا بعلبكي الخوري والمرشد العام الاب شكرالله غزال، رئيس جامعة ابو جودة القنصل وليم زرد ابو جودة، وفد اتحاد ابناء العشائر العربية في لبنان برئاسة الشيخ جاسم عسكر، وفد من جمعية ام النور برئاسة المطران غي بولس نجيم، وفد ​مجلس المرأة العربية​ برئاسة لينا مكرزل، وفد من جمعية مار منصور دو بول برئاسة بول كلاسي، رئيس ​رابطة قنوبين​ للرسالة والتراث ​نوفل الشدراوي​، وفد من اتحاد بلديات المتن برئاسة رئيس الاتحاد ميرنا المر، رئيس شعبة المرور في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد جيرار نصر، وفد من زحلة برئاسة ميريام سكاف، وفد من المصالح في ​القوات اللبنانية​ برئاسة الدكتور غسان يارد، القنصل ابراهيم الحداد، القنصل ايلي نصار، حكمت بركات.

كما حضر معزيًا عميد كلية الإعلام في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور جورج صدقة، عميد كلية الإعلام السابق الدكتور جورج كلاس، مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي بيتر جرمانوس، رئيس المركز التربوي للاعلام الدكتور برجيس الجميل، الأب فادي تابت، رئيس مجلس إدارة "صوت لبنان" عماد الخازن، إداريو ومعلمو وطلاب مدرسة مار يوحنا العقيبة يتقدمهم الخوري روبير الدكاش رئيس المدرسة، وفد من بلدة غلبون يرافقهم رئيس البلدية، حكام من نادي الليونز، نوفل الشدراوي ووفود من المشايخ الاسلامية.

ومن المعزين ايضًا وفد من راهبات دير مار يوحنا المعمدان حراش، رؤساء بلديات ومخاتير، هيئات ادارية وتعليمية، وفد من نقابة المحامين، وقف سيدة العناية بتولية البطريرك الماروني في أدونيس - جبيل، اخوية "الحبل بلا دنس" في اهمج وجمعيات من المجتمع المدني، وفعاليات سياسية وعسكرية ودينية ونقابية وحزبية وشعبية من مختلف المناطق".