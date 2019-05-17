حواط: اعتذار الاسمر لا يكفي بل عليه التخلي عن موقع المسؤولية بالاتحاد العمالي العام

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما قاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير فيه اعتداء مباشر على شخصية وطنية يحترمها ويجلها اللبنانيون وفيه وقوع في خطيئة لا تغتفر واللبنانيون مجروحون والاعتذار لا يكفي والمطلوب منه فوراً التخلي عن موقع المسؤولية في الاتحاد العمالي العام ومثله لا يؤتمنون على أي مسؤولية".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
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