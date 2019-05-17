بول كنعان دعا مدعي عام التمييز الى استدعاء الاسمر بعد إساءته للبطريرك صفير

دعا رئيس تجمع موارنة من اجل ​لبنان​ المحامي ​بول يوسف كنعان​، مدعي عام التمييز عماد قبلان الى "استدعاء رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ ومن ظهر معه في الفيديو الذي يسيء فيه الى البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير وتوقيفهم".

وفي بيان له، اعتبر كنعان ان "الاستهزاء والاهانات الصادرة عن الاسمر ومن معه تستدعي التحرّك القضائي ليكونوا عبرة لكل من يسيء للمقامات الدينية او يتخطى حدود الأدب في التعاطي مع المسؤولين في الدولة".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.