روكز شارك في المهرجان الرياضي السنوي للمدرسة الانطونية الدولية 

شارك عضو " تكتل ​لبنان​ القوي " النائب ​شامل روكز​ في المهرجان الرياضي السنوي الذي أحيته ​المدرسة الانطونية​ الدولية في ​عجلتون​ عصر اليوم في احتفال حاشد لـ691 تلميذاً من صفوف المرحلة الاولى وصفوف ​التعليم الاساسي​ الاول والثاني والرابع والخامس الذين قدّموا عروضاً رياضية ورسموا بأجسادهم مجسّمات امام أعين اهاليهم. وأكّد روكز أهمية ​الرياضة​ الجبلية التي تتيح التعرف الى لبنان.

ووقف الحضور دقيقة صمت حداداً على "ضمير لبنان البطريرك الماروني السابق الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ أعقبها توجيه تحية لروح البطريرك الاستثنائي مترافقة مع حمل عدد من الطلاب صور البطريرك صفير مذيّلة بشعار مئة عام".

وتسلّم روكز درعاً تكريمياً من رئيس المدرسة الاباتي ​داوود رعيدي​ الذي نوّه بمسيرة روكز العسكرية، آملاً أن ينجح في مسيرته البرلمانية.

وفي ختام الاحتفال الرياضي، كانت كلمة لمدير المدرسة الاب أندريه ضاهر شكر فيها كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا العيد الرياضي، ووجّه تحية الى النائب روكز متمنياً أن يكون جيل الطلاب على صورته الوطنية، وشكر الاهالي على حضورهم وكذلك لجنة الاهل، واعداً بالاستمرار بالنشاطات ومن بينها استقبال وزيرة الطاقة ندى البستاني يوم الاثنين التي سترعى معرض العلوم وتتحدث عن خطة الدولة في موضوع الطاقة.