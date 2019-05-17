علمت قناة الـ"OTV" أن "​جلسة الحكومة​ كانت باسيلية بامتياز اذ اتخذت قرارات كثيرة بخصوص اقتراحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ فيما البعض الآخر لم يصل ​النقاش​ اليه بعد"، مشيرةً إلى أنه "من الممكن أن يتم تخفيض مكافآت موظفي القطاع العام إلى 70 في المئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: اقتراحات باسيل بشان الموازنة شكلت محور جلسة مجلس الوزراء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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