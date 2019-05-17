وفد من رابطة قنوبين زار قبرص: إتفاقيات تعاون حول معارض ومتاحف التراث المسيحي

بدأ وفد ​رابطة قنوبين​ للرسالة والتراث زيارته الى قبرص بالتنسيق مع "بيت مارون" فيها. وجال الوفد برئاسة نائب رئيس الرابطة الأب يوسف طنوس وبمشاركة رئيس أساقفة قبرص المارونية المطران يوسف سويف، على متحف كيكوس في جبل ترودوس، وعلى معرض الأيقونات البيزنطية في العاصمة نيقوسيا.

وعقد الوفد إجتماعي عمل مع مسؤولي الموقعين، وكان عرض لأوجه الشبه القائمة بين عمل رابطة قنوبين التي أسست معرض ومتحف ​الوادي المقدس​، وبين المؤسسَتَين المذكورتَين في قبرص.

وعرض مسؤولو المتحف والمعرض القبرصيين، تاريخ تأسيس المرفقين المذكورين والتقنيات التي اعتُمِدَت لتأهيل قاعات العرض والخزائن والإنارة وتجهيزات الصوت والموسيقى ووسائل ضبط معدلات الحرارة والرطوبة.

وكان تبادل للمطبوعات بين رابطة قنوبين ومتحف كيكوس ومعرض الايقونات القبرصيين. كما تمت مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في إدارة المتاحف والمعارض وجمع موجوداتها.

وأوضح المطران سويف أن "اتفاقًا أوليًا قد تم التوصل إليه، يقضي بزيارة خبراء المتحف والمعرض القبرصيين إلى ​لبنان​، للاطلاع على مسار العناية بمتحف ​بكركي​، وبمتحف ومعرض الوادي المقدس في ​الديمان​، وسواها في المواقع المماثلة ذات الصلة بالتراث المسيحي المشرقي، على أن يوقع بروتوكول تعاون في مرحلة لاحقة يتعلق بتبادل الخبرات والتخطيط المشترك لتطوير هذه المواقع في لبنان وقبرص، في إطار التبادل الثقافي والحج الديني".