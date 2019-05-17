الخازن: بشارة الأسمر قليل الأدب وعديم الأخلاق

إعتبر النائب فريد هيكل الخازن في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قليل الأدب وعديم الأخلاق ومن حوله في الصورة أسوأ منه"، داعيا "القضاء الجزائي للتحرك وملاحقتهم نتيجة التطاول على مقام البطريرك مار نصرالله بطرس صفير".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطعا مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
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