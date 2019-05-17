الخازن: بشارة الأسمر قليل الأدب وعديم الأخلاق

إعتبر النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ قليل الأدب وعديم الأخلاق ومن حوله في الصورة أسوأ منه"، داعيا "​القضاء​ الجزائي للتحرك وملاحقتهم نتيجة التطاول على مقام البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطعا مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.