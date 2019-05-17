تجمع إعدادي للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الفترة المتراوحة ما بين 20 و24 ماي 2019 تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الدار البيضاء، تحسبا لمشاركته في الألعاب الإفريقية الشاطئية التي ستجرى اطوارها بدولة الرأس الأخضر ما بين 14 و23 يونيو 2019 .

ولهذا الغرض، وجه السيد مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 14 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :