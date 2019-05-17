يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الفترة المتراوحة ما بين 20 و24 ماي 2019 تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الدار البيضاء، تحسبا لمشاركته في الألعاب الإفريقية الشاطئية التي ستجرى اطوارها بدولة الرأس الأخضر ما بين 14 و23 يونيو 2019 .
ولهذا الغرض، وجه السيد مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الدعوة إلى 14 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :
|
الرقم
|
الاسم
|
اللقب
|
الفريق
|
1
|
زكارياء
|
صواري
|
اتحاد الدروة
|
2
|
ياسر
|
عبادة
|
رجاء الجديدي
|
3
|
إسماعيل
|
الواريري
|
بوزنيقة بيتش سوكر
|
4
|
علي
|
الخديم
|
وفاء الدروة
|
5
|
أنس
|
الحداوي
|
كروند موط الفرنسي
|
6
|
سامي
|
إيزال
|
سبو القنيطرة
|
7
|
ربيع
|
أبو الطالبي
|
سهام الرياضي البيضاوي
|
8
|
زهير
|
جباري
|
أولمبيك واد الشراط
|
9
|
ميلود
|
النخلي
|
جمعية سلا
|
10
|
نسيم
|
الحداوي
|
كروند موط الفرنسي
|
11
|
حمزة
|
سلامي
|
دينامو القنيطرة
|
12
|
عز الدين
|
الحميدي
|
بوزنيقة بيتش سوكر
|
13
|
عبد الله
|
زروال
|
مولودية الجرف
|
14
|
زكارياء
|
أحريكا
|
اتحاد الإسلامي الوجدي
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع إعدادي للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.