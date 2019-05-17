“عّم” متهم باغتصاب ابنة أخيه يشنق نفسه داخل المحكمة في وجدة!

وضع شاب في الثلاثينات من العمر، أمس الخميس، حدا لحياته شنقا، داخل غرفة في محكمة الاستئناف في وجدة، وذلك عن طريق لف قميصه على عنقه، بعدما كان متابعا في قضية اغتصاب ابنة أخيه .

وأفادت مصادر محلية أن الهالك، البالغ من العمر 34 سنة، والذي كان يتابع في قضية اغتصاب فتاة قاصر “ابنة أخيه”، أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل الغرف المخصصة للمعتقلين في محكمة وجدة .

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت محاصرة الهالك أثناء التحقيق، وواجهه أب المغتصبة بحقائق، وأدلة أمام قاضي التحقيق، وعززت الفتاة القاصر إفادتها، وأكدت حادثة الاغتصاب، وما قام به “عمها” من فعل شنيع، ما أدخله في نوبة عصبية هستيرية.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الفارابي في وجدة، إلى حين تسليمه إلى عائلته لإجراء عملية الدفن.