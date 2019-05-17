مؤشر.. المغرب السادس عربيا و 68 عالميا في ”مؤشر المخاطر” ودوّل الخليج في المقدمة 

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من عام 2019، والذي يصدره معهد “يوروموني” تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خصوصا تلك التي تعاني ويلات الحروب.
واحتل المغرب الرتبة 6 عربيا، و68 عالميا، وذلك بعدما احتلت دول الخليج أعلى القائمة العربية، حيث جاءت دول قطر، والكويت، والإمارات، والسعودية، وعمان على التوالي في مقدمة ترتيب الدول العربية .
وجاءت خمس دول عربية، فقط، ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر وفقا للمؤشر، الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربعي، حيث احتلت كل من جيبوتي، وسوريا، وموريتانيا، والسودان، واليمن ذيل القائمة عربيا.
ويرتكز المؤشر في التصنيف على ستة مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية، والاقتصادية، والدين العام، والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي، ومؤشرات الدخل، والسوق المالية، والمصرفية.
ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادا على مؤشرات بيئة الأعمال، التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.
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