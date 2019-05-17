“ليتقبل الله صيامي”.. الراجعي ينصح المسلم ببرنامج يومي في رمضان-فيديو

في حلقة اليوم من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، ينصح الداعية عز الدين الراجعي متابعي موقع “اليوم 24″، بضرورة برنامج يساعد المسلم على قضاء أوقات رمضان، في ليله ونهاره.
ويعدد الراجعي، في حلقة اليوم الجمعة، عددا من المحطات التعبدية، طيلة ليالي رمضان وأيامه، مع عادات حميدة ومعاملات تنظم علاقة المسلم بخالقه، وبمحيطه من أسرة وأصدقاء ومجتمع، فضلا عن الحرص على أوراد القرآن والذكر وغير ذلك من النوافل والعبادات.
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