حفل خيري عربون وفاء وتضامن مع الفنانة فاطمة الركراكي في محنتها

يعزم عدد من الفاعلين في الميدان الفني، إقامة حفل خيري، بعنوان “ليلة الوفاء للفنانة فاطمة الركراكي”، في وقت قريب، وتخصيص مداخيله لها بعد فقدانها لبصرها ومعاناتها صحيا بعد تقدمها في السن.

وتكونت، مؤخرا، لجنة يرأسها الفنان عبد العالي الغاوي، لنتظيم الحفل الخيري، بعد أن برزت معاناة الفنانة الفاطمة الركراكي التي صرحت أن الجميع تخلى عنها ولا أحد يزورها، سوى الفنانين هشام ورشيد الوالي.

وأبرز بلاغ خاص بالتظاهرة، أن الحفل الخيري يأتي بمثابتة عربون محبة واعتراف للفنانة فاطمة الركراكي بعد مسار طويل وحافل.

ويرتقب أن يعلن عن الخطوط العريضة للحفل والفنانين المشاركين فيه، في غضون الأسبوع الحالي.

هذا، وترقد فاطمة الراكراكي، بالمستشفى، بمدينة سلا، وكشفت الفحوصات التي خضعت لها أن وضعها الصحي مستقر في الوقت الحالي.