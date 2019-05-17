عدلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برنامجها الجديد، الخاص بتأجيل جميع مباريات الجولة 29 إلى 08 و09 من شهريونيو المقبل، وذلك بالسماح بإجراء مباراة الدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير، يوم غد السبت.
وكانت الجامعة، قد أعلنت في بلاغ لها قبل ساعتين، بأن هذه المباراة ستؤجل إلى غاية شهر يونيو المقبل، غير أن الفريق السوسي رفض القرار، بسبب تنقله مسبقا صوب الجديدة من أجل خوض هذه المباراة، ما دفع الجامعة لتعديل بلاغه.
وقد جاء في بلاغ الجامعة العدل أنه تقرر ما يلي:
- 1- إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة برسم الدورة 27 يوم 4 يونيو 2019.
- 2- باستثناء المباراتين المقررتين بين نادي الوداد الرياضي وإتحاد طنجة يوم الجمعة 17 ماي 2019 ، والدفاع الحسني الجديدي ضد حسنية أكادير ، برسم الجولة 29 ، ستجرى باقي مباريات هذه الدورة يومي 8 و9 يونيو 2019، أما الجولة 30 ستقام يومي 14 و15 يونيو 2019
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تنقله للجديدة.. حسنية أكادير يرفض تأجيل مباراته ليونيو والجامعة تستجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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