بسبب تنقله للجديدة.. حسنية أكادير يرفض تأجيل مباراته ليونيو والجامعة تستجيب

عدلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برنامجها الجديد، الخاص بتأجيل جميع مباريات الجولة 29 إلى 08 و09 من شهريونيو المقبل، وذلك بالسماح بإجراء مباراة الدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير، يوم غد السبت.

وكانت الجامعة، قد أعلنت في بلاغ لها قبل ساعتين، بأن هذه المباراة ستؤجل إلى غاية شهر يونيو المقبل، غير أن الفريق السوسي رفض القرار، بسبب تنقله مسبقا صوب الجديدة من أجل خوض هذه المباراة، ما دفع الجامعة لتعديل بلاغه.

وقد جاء في بلاغ الجامعة العدل أنه تقرر ما يلي: