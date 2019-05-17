في أول موسم له مع الفريق.. النصيري يتوج بجائزة أحسن لاعب في “ليغانيس” الإسباني

توج يوسف النصيري، مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بلقب أفضل لاعب في فريق ليغانيس الإسباني، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفقة الفريق المدريدي، منذ أن انضم إليه، الصيف الماضي، قادما من ملقا.

وأعلن النادي الإسباني، اليوم، منح النصيري جائزة ” Hora Blanquiazul”، والتي يخصصها لأحسن لاعب في الفريق خلال الموسم.

وكان نادي ليغانيس، قد أكد تمسكه التام بمهاجمه المغربي، يوسف النصيري، وعدم رغبته في مناقشة أي عرض يتوصل به خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على عزمه تحسين عقده مع النادي، حتى يغلق الباب على كل “المتربصبين”

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وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الفريق المدريدي، سيجالس في الأيام القليلة المقبلة، لاعبه الدولي المغربي، من أجل تحسين عقده، في ما يتعلق بالرفع من راتبه السنوي، بالإضافة إلى الرفع من الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد.

ويعتبر فريق بيتيس إشبيلية، هو أبرز الأندية الإسبانية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الأروبية الأخرى.

النصيري، بصم على موسم متميز رفقة ليغانيس، حيث سجل 11 هدفا، 9 في الدوري وهدفين اثنين في كأس الملك، كما فرض نفسه نجما أساسيا داخل الفريق.