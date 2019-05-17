مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لليوم الحادي عشر وجبات الإفطار الجاهزة في محافظات صنعاء والمهرة ومأرب

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الحادي عشر على التوالي توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي محافظة صنعاء تم توزيع 1,326 وجبة إفطار للنازحين من صنعاء إلى مخيم الخانق بمديرية نهم.

بينما تم توزيع 1,224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والأسر الفقيرة في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.

أما محافظة مأرب فتم توزيع 1,632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين في مخيم المصنع وعلى مرضى المستشفيات وعابري السبيل وعمال الخدمات

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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