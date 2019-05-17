ترامب معلّقاً على أنباء اندلاع حرب مع إيران: الإعلام المزيف يضر بأميركا

وقال ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران".
وأضاف "إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".
وكان ترامب نفى منذ أيام تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف "إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".
وكان ترامب نفى منذ أيام تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إيران، وفقا لوكالة رويترز.
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