الحلبوسي يجتمع مع 38 نائبا للتباحث بشأن تشكيل التحالف الجديد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعا يضم 38 نائبا من نواب المناطق المحررة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد الان للتباحث بتشكيل التحالف الجديد". وكشف مصدر سياسي، في وقت سابق، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بصدد تشكيل تحالف جديد يضم اكثر من 30 نائبا، فيما اشار الى ان هدف التحالف الاول هو العراق.



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