صحة النجف تنفي أنباء وفاة زوجة السيستاني

وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجة السيد السيستاني عارية عن الصحة".
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، عصر اليوم، أنباء بوفاة زوجة السيستاني.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، عصر اليوم، أنباء بوفاة زوجة السيستاني.
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