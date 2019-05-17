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صحة النجف تنفي أنباء وفاة زوجة السيستاني

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وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجة السيد السيستاني عارية عن الصحة".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، عصر اليوم، أنباء بوفاة زوجة السيستاني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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