مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل خالي من ساكنيه، ضمن منطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه".

