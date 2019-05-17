ميسي يتصل بجريزمان لاقناعه بالانضمام الى برشلونة

اتلتيكو مدريد اعلن في بيان رسمي أن جريزمان لن يستمر مع الأتليتي، وظهر اللاعب في مقطع فيديو أوضح قراره وودع جماهير الفريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أعلن الصحفي روبرتو جوميز في راديو "ماركا"، أنه "في الاجتماع بين جريزمان وجيل مارين المدير التنفيذي في أتليتيكو، ودييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، قال المهاجم الفرنسي "لا يمكن أن أقول لا لميسي".



وأوضح التقرير أن "ميسي أتصل بجريزمان لكي يقنعه بحسم قراره والانتقال للعب في صفوف برشلونة".

وسينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان من 200 إلى 120 مليون يورو، بداية من 1 حزيران المقبل.

وألمح سيميوني أن برشلونة هو الوجهة المقبلة لجريزمان.

