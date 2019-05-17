2019-05-17 | 18:59
936 مشاهدة
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، أعلن الصحفي روبرتو جوميز في راديو "ماركا"، أنه "في الاجتماع بين جريزمان وجيل مارين المدير التنفيذي في أتليتيكو، ودييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، قال المهاجم الفرنسي "لا يمكن أن أقول لا لميسي".
وأوضح التقرير أن "ميسي أتصل بجريزمان لكي يقنعه بحسم قراره والانتقال للعب في صفوف برشلونة".
وسينخفض الشرط الجزائي في عقد جريزمان من 200 إلى 120 مليون يورو، بداية من 1 حزيران المقبل.
وألمح سيميوني أن برشلونة هو الوجهة المقبلة لجريزمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتصل بجريزمان لاقناعه بالانضمام الى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.