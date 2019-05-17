تعرف على قائمة البرازيل النهائية لكوبا أميركا 2019

خط الدفاع: داني ألفيس، فاجنر، ساندرو، فيليبي لويس، ميراندا، تياجو سيلفا، ماركينيوس، ميليتياو.
خط الوسط: كاسيميرو، آرثر، فرناندينيو، آلان، باكيتا، كوتينيو.
خط الهجوم: نيمار، سواريس، نيريس، ريتشارليسون، فيرمينيو، خيسوس.
وتستضيف البرازيل تلك البطولة والتي ستبدأ يوم 14 حزيران المقبل.
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