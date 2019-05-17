رسمياً.. يوفنتوس يعلن رحيل اليجري

2019-05-17 | 18:42
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سيعقد المدرب والرئيس أندريا إنييلي، مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، للظهور أمام وسائل الإعلام والحديث عن الأمر.
ولم يفصح يوفنتوس بعد عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق خلفًا لأليجري.
وحقق أليجري 5 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي رفقة السيدة العجوز.
وتوج بأربعة ألقاب لكأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.
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