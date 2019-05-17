ميركل تُطلّق السياسة: لست متاحة لمنصب جديد

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "طلاقها السياسة" بعد مغادرتها منصب "المستشارة" بحلول 2021، سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وقالت ميركل في تصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردّاً على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لستُ متاحة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، بحسب "الوكالة الألمانية". وضعت ميركل بهذا التصريح حدًّا لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية، الأربعاء ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
وفي مقابلتها مع الصحيفة الألمانية قالت ميركل "أناس كثيرون يشعرون بالقلق إزاء أوروبا، وأنا أيضا، هذا الأمر يولد لديّ إحساسا متزايدا بالمسؤولية للتعامل مع الآخرين بشأن مصير أوروبا"، في إشارة إلى القلق المتزايد في التكتّل من صعود الشعبويين والمشكّكين في الوحدة الأوروبية. وميركل التي بدأت انسحاباً تدريجيا
وفي مقابلتها مع الصحيفة الألمانية قالت ميركل "أناس كثيرون يشعرون بالقلق إزاء أوروبا، وأنا أيضا، هذا الأمر يولد لديّ إحساسا متزايدا بالمسؤولية للتعامل مع الآخرين بشأن مصير أوروبا"، في إشارة إلى القلق المتزايد في التكتّل من صعود الشعبويين والمشكّكين في الوحدة الأوروبية.
وميركل التي بدأت انسحاباً تدريجيا من الحياة السياسية، تخلّت أولا عن زعامة حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ بعد انتخابات محليّة مخيّبة للآمال جرت في أكتوبر.
وإثر استقالتها من زعامة الحزب خلفتها في المنصب أنيغريت كرامب-كارنباور، وذلك إثر انتخابات حزبية جرت في ديسمبر وفازت بها هذه السياسية الملقّبة "إيه كي كي" والتي يقول كثيرون إنّ ميركل اختارتها بنفسها لخلافتها.
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