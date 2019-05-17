الان تتابع مسؤول في إدارة ترامب: نجلس بجانب الهاتف ولم نتلق ردا من إيران على محادثات مباشرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:14 م, 17 مايو 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يتلق أي رد من إيران على محادثات مباشرة، قائلا: “نجلس بجانب الهاتف”.

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